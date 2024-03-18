世界健身-KY明起執行庫藏股 預計買回張數1500張

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-18 19:09

連鎖健身業者世界健身 - KY(2762-TW)(World Gym) 董事會今 (18) 日決議，自明日起至 5 月 18 日於集中市場開始買回庫藏股，預計買回張數共 1500 張，買回區間價格為 90-159 元，而買回目的為轉讓股份予員工。

世界健身於 1 月 24 日以每股 132 元掛牌上市後，不僅跌破承銷價，股價最低更一度來到 90.2 元，近期回升至 110 元。

世界健身前 2 月合併營收近 15.3 億元，年增 9.34%，而去年稅後純益 3.5 億元，年增 15.13%，每股純益 (EPS)3.5 元，世界健身董事會已通過盈餘分派和資本公積發放現金股利，合計每股配發現金 5.78 元。

世界健身說明，今年展店動能不只專注北部，將於台南新營店新增 200 坪以上運動空間，規劃有氧教室、AI 體態檢測、翹臀訓練區和女性專屬輕啞鈴訓練區，原先 Express 分店、升級為標準 World Gym 規格，以全面強化運動服務。

而世界健身今年首家 World Gym Shop 開在高人流的 World Gym 台北統領店，配置多元選購空間，世界健身目標今年在固定成本和不增加分店人力成本的前提下，完成全台 20 家分店設置零售區，主要銷售能量飲品和品牌服飾。