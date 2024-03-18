季報什麼時候公布，怎麼挑選季報潛力股呢？
鉅亨研報 2024-03-18 14:03
一間公司的營運與財務狀況往往會影響公司的股價，除了每個月公布的營收資訊外，每季結算的季報也是投資人一定要關注的重點消息。季報何時公布呢? 要去哪裡查詢? 季報裡有甚麼內容? 如何從季報挑選有成長性且法人買超的標的?
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一、 何時公布季報?
一般企業與金融業的季報、年報發布期限略有兩周的差異，大致上為以下的日期。
繳交期限分別是：
1. Q1 季報 - 5 月 15 日前
2. Q2 季報 - 8 月 14 日前
3. Q3 季報 - 11 月 14 日前
4. 年度財務報告 - 次年 3 月 31 日前
二、要去哪裡查詢季報?
在很多投資網站或軟體上都可以查詢到整理過、視覺化後的季報資訊，但資料來源應該都是公開資訊觀測站的財務報告書，在此網站中可以看到最即時、原始的季報資料。公開資訊觀測站連結
三、季報裡有甚麼內容?
季報中會完整揭露資產與負債、收入與支出細項、現金流量與權益變動等等的詳細資訊，投資人可從中獲取常用的營業利益率、毛利率、每股盈餘 (EPS) 等等財務指標進而窺探上市櫃公司每季的營運狀況。
四、如何從季報挑選有成長性且法人買超的標的?
可以透過 XQ 全球贏家的選股中心勾選條件，自動選取出符合條件的股票。
1. 營業利益率創四季新高，營業利益率可看出一間公司本業的獲利能力，透過此條件篩選本業的獲利能力創一年新高的公司。
2. 近三個月月營收年增率平均大於 20%，表示公司的營業收入持續成長，搭配上述的營業利益率，可篩選出營運狀況強勁的公司。
3. 近 10 日三大法人合計買超合計占成交量 5% 以上，公布季報後法人持續買超且占成交量一定比重，表示法人看好且持續買進。
4. 成交量近五日平均大於 500，過濾流動性，避免買到沒有流動性的股票。5. 收盤價 10 日 MA 高於 60 日 MA，篩選出股價為多頭趨勢的個股
如此一來，等季報都公布之後，程式就會自動依照上述五個條件選出符合公司營運成長、法人看好買進且股價為多頭趨勢的股票。各位投資朋友可以再根據自己的投資喜好增減條件，打造自己的季報選股！
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