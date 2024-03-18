季報什麼時候公布，怎麼挑選季報潛力股呢？

鉅亨研報 2024-03-18 14:03

一間公司的營運與財務狀況往往會影響公司的股價，除了每個月公布的營收資訊外，每季結算的季報也是投資人一定要關注的重點消息。季報何時公布呢? 要去哪裡查詢? 季報裡有甚麼內容? 如何從季報挑選有成長性且法人買超的標的?

一、 何時公布季報?

一般企業與金融業的季報、年報發布期限略有兩周的差異，大致上為以下的日期。

繳交期限分別是：

1. Q1 季報 - 5 月 15 日前

2. Q2 季報 - 8 月 14 日前

3. Q3 季報 - 11 月 14 日前

4. 年度財務報告 - 次年 3 月 31 日前

二、要去哪裡查詢季報?

三、季報裡有甚麼內容?

季報中會完整揭露資產與負債、收入與支出細項、現金流量與權益變動等等的詳細資訊，投資人可從中獲取常用的營業利益率、毛利率、每股盈餘 (EPS) 等等財務指標進而窺探上市櫃公司每季的營運狀況。

四、如何從季報挑選有成長性且法人買超的標的?

可以透過 XQ 全球贏家的選股中心勾選條件，自動選取出符合條件的股票。



1. 營業利益率創四季新高，營業利益率可看出一間公司本業的獲利能力，透過此條件篩選本業的獲利能力創一年新高的公司。

2. 近三個月月營收年增率平均大於 20%，表示公司的營業收入持續成長，搭配上述的營業利益率，可篩選出營運狀況強勁的公司。

3. 近 10 日三大法人合計買超合計占成交量 5% 以上，公布季報後法人持續買超且占成交量一定比重，表示法人看好且持續買進。

4. 成交量近五日平均大於 500，過濾流動性，避免買到沒有流動性的股票。5. 收盤價 10 日 MA 高於 60 日 MA，篩選出股價為多頭趨勢的個股