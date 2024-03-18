〈台股盤前〉台積電除息秀登場 大盤短線估高檔震盪

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-18 08:41

台股上周五盤後富時指數季度調整生效，甩尾大跌 255 點，但法人認為，在 3 月 7 日多方缺口被回補前，高檔強勢整理格局仍在，加上新募集 ETF 將陸續進場提供支撐，預期台股短線將持續高檔震盪。

而台股權王台積電 (2330-TW) 今日將進行除息交易，發行市值將減少約 907 億元，占發行量加權股價指數約 28.73 點；證交所表示，加計同日除息的鈺齊 - KY，2 檔預計減少市值占發行量加權股價指數約 28.85 點。

美股上周五在「三巫日」因素下，四大指數全面收黑，道瓊跌 190.89 點或 0.49%；標普跌 33.39 點或 0.65%；那指跌 155.36 點或 0.96%；費半跌 25.94 點 0.54%。台股 ADR 僅中華電信 ADR 漲 0.03% 獨收紅，台積電 ADR 跌 1.89%；日月光 ADR 跌 1.55%；聯電 ADR 跌 2.55%。

台股方面，上周五因盤後富時季調生效，台積電尾盤急跌 12 元，加權指數甩尾下跌 255.42 點或 1.28%，收 19682.5 點，跌破 10 日線，周線翻黑終止連 8 紅，成交量放大至 5558 億元；櫃買指數則下跌 1.59 點或 0.6%，收 246.37 點。