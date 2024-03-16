〈碳費上路〉碳費費率審議會重頭戲 26日實質討論費率及納入CPI考量

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-16 09:18

在眾所矚目下，環境部於昨 (15) 日召開第一次碳費費率審議會，由召集人施文真次長主持，全數 21 位委員，有 20 位委員出席，出席率近 100%。會中就碳費費率審議會任務、運作、碳費徵收子法規劃及徵收需考量因素進行報告，除決定 26 日進行第二次審議會，並討論立委提案，將 CPI 或相關經濟指標納為碳費審議考量。

本週社會各界瀰漫著一種「碳」焦慮現象，產業界猜測著碳費究竟要用一噸幾百元來徵收，環保團體宣稱一噸最少要 500 元起跳，立法委員在質詢時追問環境部長薛富盛「幾塊錢」時，他則是用一噸 300 元估算：主因四月電價將調漲，再加上 2025 年起徵收碳費，民眾不由擔心排碳大戶會將成本轉嫁給消費者造成物價通膨。

薛富盛本週四至立法院衛環委員會進行業務報告並備詢，因前一日環境部才公佈碳費審議會的 21 位委員名單，次日碳費即成許多立委質詢的焦點，立委陳菁徽、蘇清泉等人並連署臨時提案，強調四月電價也將調漲，擔憂碳費機制上路恐造成物價通膨，要求環境部明定將 CPI 或相關經濟指標為碳費審議因素。

環境部表示，各界十分關注碳費費率的訂定，惟該費率審議應以充分科學證據及國際經驗為基礎，希望能在對相關資訊有充分瞭解下，再進行費率的審議討論，因此會議也決議請氣候署於第 2 次費率審議會時，就國際碳定價實施情形及經濟衝擊評估方法進行報告。