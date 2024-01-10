〈電信三雄財報〉遠傳去年每股賺3.42元 寫下七年新高

遠傳 (4904-TW) 受惠用戶持續升級 5G 以及新經濟業務穩定貢獻，加上與亞太電信在 2023 年 12 月 15 日完成合併程序，推升去年 12 月營收、獲利都有年增長；去年全年每股純益 3.42 元，更寫下七年新高。

遠傳去年 12 月合併營收 86.98 億元，月增 1.7%、年增 7.1%；合併 EBITDA 28.12 億元，月增 5%、年增 4.2%；稅後純益 9.31 億元，月減 1.8%、年增 3.4%，每股純益 0.27 元。

去年第四季營收 264.66 億元，季增 19.4%；EBITDA 81.48 億元，季增 5.8%；稅後純益 28.38 億元，季增 17.3%，每股純益 0.85 元。

2023 年全年營運表現來看，總合併營收 936.9 億元，年增 5.1%；合併 EBITDA 320.82 億元，年增 4.2%；稅後純益 111.86 億元，年增 16.4%，每股純益 3.42 元。

受惠 5G 滲透率持續攀升，遠傳去年 12 月整體行動服務營收年增 10.1%，達成自 2021 年 3 月以來連續 34 個月正成長。同時在 2024 年 1 月底前，將分區陸續完成第一階段的基地台整併作業，原亞太用戶的網路覆蓋率將提升近一倍，在每一區域整併完成後，遠傳會以簡訊通知該區域用戶，更率先在官網「遠亞合併專區」即時揭露基站整併區域地圖。

遠傳多年來以 5G 結合「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 深耕數位轉型和智慧城市領域，協助許多企業夥伴與政府機關升級轉型，進駐高雄旅運中心成立全新智能敏捷辦公室，協助建置智慧充電樁、結合太陽能與儲能的智慧微電網等綠色基礎設施，更導入智慧營運管理平台，以全系統智慧化連動、大數據分析技術，為營運管理賦能，也為打造科技港都奠定基礎。

此外，遠傳永續績效再創佳績，榮獲道瓊永續指數 (DJSI) 台灣電信業第一，並連續 5 年入選最高等級「道瓊永續世界指數 (DJSI World)」成分股，分數排名在該指數第一；遠傳同時也連續 8 年名列「道瓊永續新興市場指數 DJSI Emerging Markets」成分股，顯示遠傳長期投入永續發展深獲國際肯定。