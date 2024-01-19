遠傳助Z世代縮短職場距離 新實習招募3月開跑

遠傳 (4904-TW) 挺年輕世代，繼擔任第 21 屆「ATCC 全國大專院校個案賽」產業代表後，將逾今年 3 月公佈 2024 年最新實習招募計畫，工作類別涵蓋「資訊科技、數位行銷、ESG」等熱門領域，為學生培力實戰技能、實習經驗。

遠傳本月投注心力協助Ｚ世代縮短職場距離、陪伴職涯前進，「提案力、實習計畫」活動先後登場，本月首波活動，遠傳先是於第 21 屆「ATCC 全國大專院校個案賽」擔任議題合作夥伴，也是本屆唯一產業代表，在活動中與 35 組隊伍、總共近 200 位大學生一同完成簡報提案，並派出經驗豐富的業師陣容，與同學練就商業企劃實戰基礎技能、協助將提案落地執行。

第二波將於今年 3 月公佈 2024 年最新實習招募計畫，工作類別涵蓋「資訊科技、數位行銷、ESG」等熱門領域。接連兩波行動，為大學青年縮短出社會後的求職距離。

遠傳與 ATCC 主辦單位安通國際連續兩年合作，透過個案競賽實際演練，協助大學生提前於在校期間，接軌未來職場的實戰經驗。ATCC 複賽團隊共 17 組、近百位同學，亦於日前抵達遠傳內湖總部進行企業參訪，瞭解遠傳的工作環境與文化，並諮詢業師，討論優化提案、進行培訓工作坊。

本屆遠傳組的題目由遠傳總經理井琪親自命題為「更快、更穩、更環保！如何讓新遠傳成為年輕世代首選？」，以大學生的視角看遠傳，讓遠傳擁抱年輕族群觀點，開闢與Ｚ世代青年們共同前進的道路。對此，遠傳也將在今年 3 月啟動新年度的實習計畫。

根據人力銀行調查，畢業生須投遞 18.6 封履歷才有 1 次面試機會，平均需要花 99 天才能找到第一份工作，主計總處也指出 20 至 24 歲者失業率高達 11.27%（2023 年 11 月最新資料），大學生進入職場門檻著實不低。