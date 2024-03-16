〈ESG狂潮〉「磐石會」會長林正雄今交棒聚隆周文東 宣布升級及永續主軸

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-16 20:15

會員總市值超過 2 兆元的台灣中部上市櫃企業負責人組成的「磐石會」，今 (16) 日完成第 26、27 屆會長交接典禮，現任會長富旺國際 (6219-TW) 董事長林正雄交棒新任會長聚隆纖維 (1466-TW) 董事長周文東，周文東並且宣布本屆磐石會的主軸「升級轉型 · 永續共榮」。

今天卸任的「磐石會」會長林正雄則感謝 2023 年全體會員支持，同心竭力完成「磐石納百川 · 世代齊發光」年度任務，以及捐贈 200 萬元給東海大學作為永續教育基金，期勉大家延續熱絡情誼，全力支持會務運作。

「磐石會」新任會長周文東在會中指出，2023 年全球延續著新冠疫後的陰霾，通膨、升息與地緣政治的衝突，導致經濟的衰退與不景氣，全球貿易量銳減，2024 年或許最壞的時刻已過，但不確定性因素仍高，企業經營決策只有更加謹慎，如履薄冰，要在混亂的環境中，厚積薄發，穩健前行。

今天的交接典禮，包括總統府祕書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美，以及中菁會、義雲會、億載會、港都會及桃園會等各界貴賓出席盛會，現場冠蓋雲集。

今天主持監交的台中市長盧秀燕表示，在產業政策上，將維持「輕稅減政」的政策，減輕企業負擔；同時，台中國際會展中心工程進度順利，預計明年底完工營運，中部企業將優先受惠。

「磐石會」凝聚 126 家上市、上櫃公司董事長及 CEO，會員總市值超過 2 兆元，是中台灣經濟引擎推手。新任「磐石會」會長周文東在疫情期間帶領團隊成為口罩國家隊一員，投入口罩生產，為防疫貢獻心力，。

周文東指出，未來全球朝向低碳永續發展的佈局將日益清晰，這關乎到企業未來能否永續經營的轉點，ESG 議題不僅是永續環保，更是融入策略管理、產業分析、創新管理等，企業需從節能、創能、擴大至新能源應用，逐步朝向低碳淨零的目標，提升永續經濟能量，攜手善盡世界公民之責。

在國際碳稅施行下，以出口為導向的台灣傳產企業將面臨強力衝擊，在目前國內 ESG 尚未有標準化模式可循的情況下，周文東強調，未來會多加推動相關講座，提升企業對 ESG 領域的專業素養認知，讓各產業交流分享，並且期望與各友會共同研討，從遵循政策走向發展，再到永續投資，逐步接軌國際趨勢。

此外，在國家能源政策方面，期盼政府應滿足業界期待的「電力要充足、穩定、低碳、價格合理」，才能幫助各行各業在國際市場具有競爭力。周文東表示，本屆磐石會主軸是「升級轉型 · 永續共榮」，面對瞬息萬變的新時代，唯有企業兩代領導者共學、共同成長，保持輕盈彈性，精進跟上世界數位革命潮流，才能與時進的漂亮轉型。