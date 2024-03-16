鴻海法說報喜、00940熱潮、環境部召開首次碳費費率審議會 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-16 10:11

鴻海周四 (14 日) 召開法說會，單季、年度的三率表現均優於同期，董事長劉揚偉更指出，今年 AI 伺服器營收占比增 4 成；元大投信發行首檔月月配 ETF 元大台灣價值高息 00940，一開募隨即掀起熱潮；環境部周五 (15 日) 召開首次碳費費率審議會，以下為本周大事回顧：

〈鴻海法說〉去年三率三升每天賺近 3.9 億元 EPS 10.25 元創 16 年新高

鴻海 (2317-TW) 周四 (14 日) 召開法說並公告去年第四季財報，稅後純益 531.45 億元，季增 23%、年增 33%，每股純益 3.83 元，創 5 年單季新高；全年稅後純益 1420.98 億元，年增 0.4%，每股純益 10.25 元，創 16 年新高，單季、年度的三率表現均優於去年同期。

董事長劉揚偉表示，AI 伺服器在需求強勁帶動下，上調全年營收展望，從原先中性上調至「顯著成長」，其中，AI 伺服器估年增 4 成、上游的 GPU 模組更可望有三位數成長。

另外，鴻海配息創高、上調今年營運展望，周五 (15 日) 早盤強漲逾 9% 或 11.5 元，最高來到 132.5 元，創 3 年新高，市值大增 1594 億元，來到 1.83 兆元，超車聯發科 (2454-TW)，重返市值第二。

00940 申購首日估吸金逾 650 億元 規模挑戰高股息 ETF 前五強

元大投信發行首檔月月配 ETF 元大台灣價值高息 (00940-TW) 一開募隨即掀起轟動，據傳，申購首日已吸金超過 650 億元，但最終數字須以元大投信公布為主，由於募集期間至 15 日截止，法人推測，00940 有機會成為史上第一檔掛牌規模就破千億的 ETF，甚至挑戰高股息 ETF 規模前五強的地位。

不過，金管會證期局主秘尚光琪呼籲投資人，基金有賺有賠，要充分了解商品、注意風險再投資，且將進一步強化投信與網紅共同行銷的規範。近來傳出有民眾大量解約定存改買 00940，是否造成銀行流動性壓力，對此，銀行局表示，若真以千億資金淨現金流出估算，影響流動性覆蓋率 (LCR) 也有限。

環境部召開首次碳費費率審議會

環境部周五 (15 日) 召開第 1 次碳費費率審議會，由召集人施文真次長主持，會中就碳費費率審議會任務、運作規定、碳費徵收子法規劃及碳費徵收需考量因素進行報告，讓委員針對碳費議題有通盤了解，以利未來審議會能順利運作。3 月 26 日將召開第 2 次會議，就碳費費率相關議題接續討論。

〈緯創法說〉AI 伺服器成長趨勢成形 維持今年 3 位數成長

代工大廠緯創 (3231-TW) 周三 (13 日) 召開法說會，執行長林建勳指出，AI 伺服器成長趨勢成形，今年緯創 AI 伺服器年增 3 位數的看法不變。董事長林憲銘也指出，目前觀察許多客戶已經跨入 AI 領域，將持續拓展新客戶。

緯創去年全年稅後純益 114.72 億元，年增 2.8%，每股純益 4.08 元。同時，董事會通過股利政策，擬配發每股現金股利 2.6 元，維持去年股利水準，配發率 50.49%。

〈ESG 狂潮〉大立光跨界投資 4.5 億元設萬溢能源宣布成立