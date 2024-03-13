碳費將拍板！碳費審議委員名單揭曉 後天召開第1次審議會

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-13 17:56

環境部今（13）日公布第 1 屆碳費費率審議會委員名單。審議會由 21 位委員組成，民間團體有台灣綠色公民行動聯盟、台灣環境保護聯盟、地球公民基金會、全國工業總會、全國商業總會、會計師公會全國聯合會等出線。明 (14) 日環境部長薛富盛將至立法院衛環委員會進行業務報告，碳費勢將成為立委質詢焦點。

為組成碳費費率審議會，環境部 112 年 12 月 1 日訂定發布「碳費費率審議會設置要點」，該部依設置要點完成相關遴選作業後，公布第一屆碳費費率審議會委員名單。審議會由該部次長擔任召集人、氣候變遷署署長擔任副召集人，並包含機關代表委員 5 位、民間團體代表委員 6 位及學者專家 8 位，共計由 21 位委員組成。

為遴選學者專家委員，環境部分為「環境」、「能源及資源」、「經濟及財務會計」及「法律」等 4 類專長領域，於今年 1 月 18 日公開接受各界推薦學者專家人選，總計有 82 位納入遴選，之後經過該部邀集相關機關組成遴選小組並召開遴選會議，完成學者專家委員的遴選作業。

有關民間團體的部分，環境部表示，經過多方考量相關民間團體對於碳費議題的關聯性及代表性，並儘可能納入來自環保、社會公正團體及產業界等不同領域代表，以衡量各界意見，由台灣綠色公民行動聯盟、台灣環境保護聯盟、地球公民基金會、全國工業總會、全國商業總會、會計師公會全國聯合會等民間團體推派代表。有關機關代表委員的部分，則由經濟部、國發會、國科會、金管會及主計總處等相關機關推派代表擔任。

環境部補充，考量碳費費率為各界關注議題，為確保審議會的公正性，學者專家及民間團體代表委員在任期內，不得擔任碳費徵收對象事業的董（理、監）事、負責人、受僱人或顧問職，經該部調查受聘委員利益迴避情形後，請委員簽署同意書。

環境部說明，依據「碳費費率審議會設置要點」的規定，委員任期為 2 年，本屆委員任期將自今年 3 月 1 日起至 115 年 2 月 28 日，審議會的任務為碳費一般費率及優惠費率的訂定與調整，以及有關碳費費率的評估、檢討、研究及諮詢等。