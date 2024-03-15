勞資雙贏 近6年簽定團體協約逾5成含利潤分享約定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-15 19:24

勞動部長許銘春今 (15) 日南下，見證中鋼公司勞資雙方簽署第 6 次團體協約，隨後並前往漢翔公司岡山廠企業工會頒發簽訂團協獎勵金，她除肯定事業單位與工會簽訂團協，並期勉勞資雙方繼續簽訂優質團體協約。勞動部統計，許銘春上任 6 年來，簽訂團協及申請獎勵金件數，每年均維持在 50 至 70 件。其團協中約定利潤分享條款，6 年來逾 5 成已有約定，108 年甚至高達 6 成 3。

許銘春上任以來，致力推動團體協約，6 年來簽訂團體協約並向勞動部申請獎勵金的件數，每年均維持在 50 至 70 件，足見所推動之措施確實提升事業單位與工會簽訂團體協約之意願。此外，鼓勵事業單位與工會於團體協約中約定利潤分享條款，6 年來向勞動部申請獎勵金的團協中，逾 5 成已有約定，108 年甚至高達 6 成 3，對於提升勞工勞動條件及福祉有相當助益。

勞動部表示，團體協約簽訂，可有效提升勞動條件及福祉，可穩定勞資關係，該部積極創造有利協商環境，推動各項鼓勵及協助勞資雙方簽訂團體協約的措施，包括專家入廠輔導、集體協商人才培育及國際協商經驗交流，研訂相關團協指引，並提供工會簽訂團協獎勵金，均有助減少勞資雙方協商困難及提升簽訂意願。