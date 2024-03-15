樺漢去年本業獲利創高 EPS 19.02元 在手訂單逾1400億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-15 19:48

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (15) 日公告去年財報，稅後純益 22.6 億元，年減 34.5%，每股純益 19.02 元，主要是受到前年 Kontron AG 處分歐洲 IT 服務業務，墊高比較基期影響，單看本業的話，營業利益 52.05 億元，年增 68.8%、創歷史新高。

樺漢表示，受惠 AI、雲端高速運算、半導體、電動車等產業市場蓬勃發展，帶動 AIoT 智慧製造解決方案、新能源整合方案等設備與服務需求，目前在手訂單 1400 億元以上，全年將逐季成長、繳出高年增率的表現。此外，先前收購的 KATEK SE 3 月起已正式合併財報，挹注營運表現。

樺漢去年營收 1216.41 億元，年增 12.4%、毛利率 19.4%，年增 1.28 個百分點；營益率 4.28%，年增 1.43 個百分點。樺漢表示，若排除停業部門相關損益，去年稅後純益 22.4 億元，較 2022 年的 12.9 億元，年增 73.2%；此外，樺漢去年第四季業外認列匯兌損失影響 1.94 億元，影響每股純益約 1.63 元。

據了解，樺漢 2022 年稅後純益 34.53 億元、每股純益 32.6 元，主要是子公司 Kontron AG 處分歐洲 IT 服務業務，挹注業外獲利近 60 億元、貢獻每股純益 13.93 元，墊高去年獲利比較基期。