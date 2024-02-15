〈電子五哥營收〉廣達1月營收年月雙減 Q1傳統淡季將呈雙位數衰退

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-15 16:19

廣達 (2382-TW) 今 (15) 日公布 1 月最新營收 729.37 億元，月減 21.5%，年減 19%，年月雙減，為 21 個月以來新低。廣達指出，由於受到季節性因素影響，預期今年第一季仍呈現雙位數的衰退。

廣達 1 月筆電出貨 290 萬台，較去年 12 月 370 萬台減少，月減 21.62%，年減 6.45%。對此廣達說明，第三季與第四季為筆電出貨高峰，第一季為傳統淡季，會出現季節性的衰退，加上廣達多以消費性機種產品為主，因此第四季到第一季的衰退幅度容易比同業、同產業來得大。

廣達進一步提到，目前 PC 市場能見度仍偏低，需待 3 月公布 2023 全年財報後，市況將逐漸明朗。