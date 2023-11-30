德麥客戶數成長且自製產品銷售提高 全年營收及獲利估再登峰

疫情解封帶動內需提升，食品股股王德麥 (1264-TW) 今 (30) 日與烘焙器具業的三能 - KY(6671-TW) 同步召開法說會，德麥在對中國大陸市場訂下增加成交客戶數以及提高自製產品的銷售比重兩大目標，預估 2023 年營收將再突破 2022 年的 53.41 億元而創新高，預估獲利可望向上突破。

同時，德麥並規劃自馬來西亞、印尼市場之外進一步擴張經營版圖。

客戶數就是王道｣的經營哲學下，在台灣、中國大陸、馬來西亞、香港等市場，積極增加每月成交客戶數, 以推升業績的穩定增長。在各市場營運策略上，德麥指出，台灣市場仍將持續引進日韓流行商品，落實商品帶動原物料銷售商業模式，同時為解決缺工問題，將積極往 OEM 代工領域布局, 解決客戶痛點。

中國大陸市場方面，德麥指出，將延續今年增加成交客戶數及提升自製品產能兩二大目標，同時看好理性消費下，山姆會員店、盒馬等新零售商超崛起，將提振其代工廠的產品有效落地，目前除與烘焙設備廠新麥 (1580-TW)、三能協同作戰外，更將強化與其他設備廠商合作，提高商品｢上機生產｣能力。

同時，在東南亞市場方面，德麥在馬來西亞爲目前為當地市場之第二大原料商，已獲一些國際知名品牌後，德麥正積極洽談合作，可望為 2024 年業績帶來持續貢獻。同時德麥亦將馬來西亞作為開拓東南亞市場的戰略中心，明年除印尼市場外之外，將規劃布局其他市場。

德麥 2023 年第三季營收 15.16 億元，毛利率 33.03%，季減 1.03 個百分點，年減 0.45 個百分點，稅後純益 1.78 億元，爲單季次高，季增 5.15%，年增 11.62%，每股純益 4.79 元。德麥 2023 年前三季營收 42.54 億元，毛利率 33.52%，年減 1.4 個百分點，稅後純益 5.12 億元年增 7.91%，每股純益達 13.81 元。

而三能 - KY 今年營運更甜，自 2 月起，已經連續 9 個月營收較去年同期成長，全年營收可望進入歷史高檔區，三能 - KY 認為，隨著大陸市場的消費力道逐漸復甦及東南亞的佈局開始發酵，預估 2024 年度三能集團營收可望呈現雙位數成長，獲利將有機會創上市後新高里程碑。

三能 - KY2016 年即看好東南亞烘焙市場的潛力設立印尼三能公司，雖然中途遭遇疫情影響有些許停滯，但在疫後的 2023 年，印尼三能 1-10 月營收較去年同期成長 32%，也帶動三能集團拓展東南亞市場的基礎。三能集團預計於 2024 年對東南亞市場進行在地化生產專案，與當地加工廠商配合，並於 2024 下半年建立印尼三能之沖壓產線與表面處理產線，盼能達到在地化產品銷售的目標，並藉由印尼三能幅射至整體東南亞市場及韓國市場的開拓。

三能 - KY2023 年前三季營收 14.04 億元，毛利率 38.11%，年增 2.2 個百分點，稅後純益 1.29 億元，年增 33.88%，每股純益 2.13 元。