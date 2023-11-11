獲利嗆辣 股王德麥與股后鮮活果汁前三季都賺逾一股本

疫情解封帶動內需提升，挹注食品股獲利有出色表現，類股股王德麥 (1264-TW) 與股后鮮活果汁 - KY(1256-TW) 在前三季都賺回超過一股本，德麥 11 日公布 2023 年前三季財報，稅後純益 5.12 億元，年增 7.91%，每股純益達 13.81 元，獲利可望稱霸食品類股。

而食品股股后鮮活果汁 - KY2023 年前三季稅後純益 4.32 億元，已超越 2022 年全年獲利，年增 28.46%，每股純益並達到 12.76 元。

德麥 2023 年第三季營收 15.16 億元，毛利率 33.03%，季減 1.03 個百分點，年減 0.45 個百分點，稅後純益 1.78 億元，季增 5.15%，年增 11.62%，每股純益 4.79 元。

德麥 2023 年前三季營收 42.54 億元，毛利率 33.52%，年減 1.4 個百分點，稅後純益 5.12 億元年增 7.91%，每股純益達 13.81 元。

德麥 2023 年對中國大陸市場訂下增加成交客戶數以及提高自製產品的銷售比重兩大目標，預估 2023 年營收將再突破 2022 年的 53.41 億元而創新高，且依原物料走勢來看，成本壓力將稍降。

德麥客戶有烘焙、餐飲、飯店、冰品產業，德麥今年在兩岸、馬來西亞、港澳等四大市場同步發動攻勢。

而食品股股后鮮活果汁 - KY2023 年第三季營收 15.77 億元，毛利率 30.1%，季增 0.09 個百分點，年減 0.6 個百分點，稅後純益 1.8 億元，季減 12.6%，年減 18.92%，每股純益爲 5.33 元。

鮮活果汁 - KY2023 年前三季營收爲 40.01 億元，毛利率 29.46%，年增 0.72 個百分點，前三季稅後純益 4.32 億元，已超越 2022 年全年獲利，年增 28.46%，每股純益並達到 12.76 元。

鮮活擁有昆山、廣東與天津三座廠合計年產能 13 萬噸優勢，保持市場領先地位，並因應新茶飲市場的變化和消費者對健康、天然、安全、美味的產品需求，持續研發生產升級晶球、冷凍果汁、果漿、植物蛋白等產品，提供冷凍、冷藏、不添加防腐劑的原汁製品，滿足客戶對高品質、鮮果原味的市場需求，後續將觀察民生消費能力的提升與新茶飲產業發展趨勢。

鮮活果汁 - KY 指出，第四季進入產業淡季，營收動能趨緩，但鮮活以少量多樣的客製化商業模式墊高與同業的競爭門檻，並持續致力於新產品開發及市場拓展，且謹慎觀察茶飲市場發展趨勢，以及中國大陸內需消費波動走向，以期藉由與客戶共同開發獨家供應，長期耕耘餐飲與新茶飲品牌客戶關係，站穩中國新茶飲供應商領先群位置，待中國大陸消費力逐步回升，以期發揮規模經濟效益。