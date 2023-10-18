兩岸發展經驗足 南僑、德麥等烘焙原物料業挺進東南亞市場

在兩岸經營及發展的軌跡的支持之下，包括南僑 (1702-TW)、德麥 (1264-TW) 等烘焙原物料業者向東南亞市場挺進，包括在香港、新加坡成立貿易新據點，甚至烘焙器具業者三能 - KY(6671-TW) 也有挺進印尼設廠的規劃。

德麥客戶有烘焙、餐飲、飯店、冰品產業，德麥今年在兩岸、馬來西亞、港澳等四大市場同步發動攻勢。德麥總經理吳文欽指出，今年對中國大陸市場訂下增加成交客戶數以及提高自製產品的銷售比重兩大目標，預估 2023 年營收將再突破 2022 年的 53.41 億元而創新高，且依原物料走勢來看，成本壓力將稍降。

南僑以泰國為生產基地爲發展核心深耕東南亞市場，南僑總裁李勘文指出，泰國廠第一期兩條生產線己安裝完畢，同時開始進行第二期新廠投資，預計 2024 年下半年啟用，除供應米果，麵類產品也要升級，加上新廠自動化，產能將大幅增加。

同時，今年南僑包括在香港、新加坡成立貿易新據點，預計將對東南亞國家進一步開發烘焙產業的客戶，尋求營運的進一步擴張。

此外，三能 - KY 原以在中國大陸的比重較高，同時，三能 - KY 在無錫廠的擴廠完工之後，更積極展開對投資印尼設廠。

南僑董事長陳飛龍指出，由南僑在兩岸發展的經驗來看，在原有米食爲主的餐飲成長後，緊接將由烘焙餐飲取代部分市場，這也是南僑積極開發東南亞市場的重要誘因。