美股迎向「四巫日」 高盛：投資者透過選擇權重押半導體上漲
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 14:50
隨著美股「四巫日」在周五 (15 日) 到來，高盛指出，美股個股選擇權 (期權) 交易出現大幅增長，其中很大程度，是由半導體股票相關合約所推動。
數據顯示，名目價值超過 5 兆美元的股票、ETF 和股指相關的選擇權，將於周五的「四巫日」到期。其中，與指數相關的價值 3.2 兆美元，主要是與標普 500 指數掛鉤，另有 1.9 兆美元選擇權，則與個股及 ETF 相關。
雖然這一規模從歷史上看仍然很大，不過略少於去年 12 月的名目價值 5.3 兆美元。
高盛數據顯示，3 月個股期權交易量預計自 2021 年底以來，首次超過權益現貨商品 (cash equities) 交易量，加劇了市場大幅波動的可能性。大約在那個時候，美股在 2022 年熊市之前達到峰值。
高盛分析師稱，期權市場活動的激增在很大程度上是由對半導體個股的押注推動的，與輝達 (NVDA-US) 相關的合約再次成爲需求最高的合約之一。 根據 SpotGamma 數據，在半導體股和其他受歡迎的期權交易中，交易員繼續青睞看漲期權，而非看跌期權。
SpotGamma 創辦人 Brent Kochuba 表示，周五是一個非常大的季度到期日，完全由看漲部位主導。
Kochuba 表示，傾向於認爲大量看漲期權到期會導致股市萎縮，這是有充分證據的。
美國股市上周收低，標普 500 指數本周僅上漲 0.5%。 若該指數本周再度下跌，則可能錄得自去年 10 月底以來，首次連續第二周下跌。
儘管截至周四收盤，輝達股價本周仍上漲 0.5%，收於 879.44 美元，但過去幾天該股出現一些大幅波動。 與此同時，半導體其他領域的疲軟，也拖累 iShares 半導體指數 SOXX 下跌 3.4%，至每股 220.34 美元。
看漲期權代表交易員押注股票、ETF 或指數將在合約到期前上漲，而看跌期權則代表押注標的證券或指數將下跌。 名義成交量是根據合約所控制的股票或指數單位的價值來衡量合約的價值。 通常，每份合約與 100 股或單位標的資產或指數掛鉤。
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