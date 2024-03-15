美股迎向「四巫日」 高盛：投資者透過選擇權重押半導體上漲

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 14:50

隨著美股「四巫日」在周五 (15 日) 到來，高盛指出，美股個股選擇權 (期權) 交易出現大幅增長，其中很大程度，是由半導體股票相關合約所推動。

數據顯示，名目價值超過 5 兆美元的股票、ETF 和股指相關的選擇權，將於周五的「四巫日」到期。其中，與指數相關的價值 3.2 兆美元，主要是與標普 500 指數掛鉤，另有 1.9 兆美元選擇權，則與個股及 ETF 相關。

雖然這一規模從歷史上看仍然很大，不過略少於去年 12 月的名目價值 5.3 兆美元。

高盛數據顯示，3 月個股期權交易量預計自 2021 年底以來，首次超過權益現貨商品 (cash equities) 交易量，加劇了市場大幅波動的可能性。大約在那個時候，美股在 2022 年熊市之前達到峰值。

高盛分析師稱，期權市場活動的激增在很大程度上是由對半導體個股的押注推動的，與輝達 (NVDA-US) 相關的合約再次成爲需求最高的合約之一。 根據 SpotGamma 數據，在半導體股和其他受歡迎的期權交易中，交易員繼續青睞看漲期權，而非看跌期權。

SpotGamma 創辦人 Brent Kochuba 表示，周五是一個非常大的季度到期日，完全由看漲部位主導。

Kochuba 表示，傾向於認爲大量看漲期權到期會導致股市萎縮，這是有充分證據的。

美國股市上周收低，標普 500 指數本周僅上漲 0.5%。 若該指數本周再度下跌，則可能錄得自去年 10 月底以來，首次連續第二周下跌。

儘管截至周四收盤，輝達股價本周仍上漲 0.5%，收於 879.44 美元，但過去幾天該股出現一些大幅波動。 與此同時，半導體其他領域的疲軟，也拖累 iShares 半導體指數 SOXX 下跌 3.4%，至每股 220.34 美元。