比特幣急跌失守6.8萬美元 分析師：反映飆高後不安情緒

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 13:32

比特幣價格在周五 (15 日) 亞洲交易時段大跌，一度跌至 67000 美元，跌幅超 7%，隨後雖略見回升，但仍在 68000 美元附近徘徊。

據《Coindesk》報導，衡量最大、流動性最強的數位資產的 CoinDesk 20 指數下跌 6%。 CoinGlass 的數據顯示，過去 12 小時內，超過 1 億美元的多頭部位被平倉，而過去 24 小時內，1.67 億美元的多頭部位被清算。

包括黃金和華爾街以科技股為主的那斯達克指數等其他資產，本周也面臨壓力。

一些分析師將比特幣從歷史高點的回調，描述為急劇上漲後，典型的牛市喘息。

香港交易所 VDX 研究主管 Greta Yuan 表示，近期比特幣價格的上漲速度太快，市場無法正確定價，因此出現調整。

Metalpha 創辦人兼執行長 Adrian Wang 表示，在下個月挖礦獎勵減半前，市場可能正在適應不確定性。

Wang 認為，貝萊德比特幣 ETF 的超高交易量引起了市場的一些不安，一些利益相關者擔心比特幣的價格會很快飆升，並可能出現閃崩。

總部位於新加坡的 QCP Capital 表示，儘管如此，下跌可能只是短暫的。