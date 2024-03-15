比特幣急跌失守6.8萬美元 分析師：反映飆高後不安情緒
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 13:32
比特幣價格在周五 (15 日) 亞洲交易時段大跌，一度跌至 67000 美元，跌幅超 7%，隨後雖略見回升，但仍在 68000 美元附近徘徊。
據《Coindesk》報導，衡量最大、流動性最強的數位資產的 CoinDesk 20 指數下跌 6%。 CoinGlass 的數據顯示，過去 12 小時內，超過 1 億美元的多頭部位被平倉，而過去 24 小時內，1.67 億美元的多頭部位被清算。
一些分析師將比特幣從歷史高點的回調，描述為急劇上漲後，典型的牛市喘息。
香港交易所 VDX 研究主管 Greta Yuan 表示，近期比特幣價格的上漲速度太快，市場無法正確定價，因此出現調整。
Metalpha 創辦人兼執行長 Adrian Wang 表示，在下個月挖礦獎勵減半前，市場可能正在適應不確定性。
Wang 認為，貝萊德比特幣 ETF 的超高交易量引起了市場的一些不安，一些利益相關者擔心比特幣的價格會很快飆升，並可能出現閃崩。
他指出，價格調整表明，考慮到減半事件帶來的不確定性，市場正在調整對比特幣的預期。
總部位於新加坡的 QCP Capital 表示，儘管如此，下跌可能只是短暫的。
QCP Capital 在周五上午在 Telegram 上發布的文章中表示：「只要每日比特幣現貨 ETF 需求仍然強勁，這些賣空就很難對上漲趨勢產生持久的影響。」
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