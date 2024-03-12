比特幣價格於高點徘徊 現貨ETF仍獲資金穩定流入

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 16:20

比特幣周一 (11 日) 再創新高後，周二略見回落，但仍在高點附近徘徊。比特幣現貨 ETF 仍有資金穩定流入，持續提供價格支撐。

Coindesk 數據顯示，截至台北時間周二 15:40，比特幣價格報 72124 美元，24 小時漲幅仍有 1.47%，接近周一創下的歷史新高 72771 美元。

數位資產管理公司 CoinShares 報告顯示，截至 3 月 10 日當周，貝萊德公司的 iShares 比特幣 ETF 占據了資金流入的最大份額，達到近 21 億美元，而富達則流入了 13.4 億美元。

比特幣最大的企業持有者 MicroStrategy(MSTR-US) 周一使用債務購買了 12000 枚比特幣，也提振比特幣價格。

比特幣仍然是資本流入加密貨幣市場的唯一驅動力，而以太坊和 Solana 等其他主要代幣的流入或流出相對較少。

數位資產管理公司 Grayscale(灰度) 在過去一周則出現 17 億美元資金流出，因其產品面臨新近獲批 ETF 的激烈競爭。