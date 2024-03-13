下一站10萬美元？比特幣到底值多少錢？

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 15:00

繼上周突破 69,000 美元後，加密貨幣比特幣周一（11 日）衝破 72,000 美元，創下歷史新高。今年以來，比特幣已經上漲了三分之二左右，而投資人持續湧入現貨比特幣 ETF 是催動價格上漲的關鍵力量。

加密資產管理公司 Hashdex 投資長 Samir Kerbage 認為，現貨比特幣 ETF 改變了比特幣供需，比特幣在飆破 70,000 美元之後，下一站是 10,0000 美元。

以黃金估算比特幣的價值

摩根大通用過這種方法，將比特幣視為數位黃金，因為這兩種資產有一些共同點：

1. 供應有限；

2. 都是可互換、可分割的保值方式；

3. 不受政府控制；

4. 二者顯然都具有持久性。

以挖礦成本估計比特幣的價值

分析師有時候會提到黃金開採成本牽動金價的問題，這或許是估算比特幣價值的方式之一，因為比特幣「挖礦」需要巨大運算能力，這意味著生產的邊際成本與電價、硬體效率及礦工獲得的獎勵有關。

礦工獲得的獎勵每隔一段時間會減半，供應成長腳步會隨之放緩，最終停止增長。下一次「減半事件」將在 4 月到來。

用技術圖打動投資者？

金融數據服務機構 Ibbotson Associate 定期發布的數據是許分析師的重要數據來源，財務顧問經常使用 Ibbotson 圖表呈現股票、債券、票據及通貨膨脹的長期表現。如果財務顧問拿出比特幣表現的圖表，他們的顧客會說：「我要買一些比特幣。」

Swan Bitcoin 投資長 Raphael Zagury 表示，在看到這樣的圖表後，「我們都會這麼說」。他認為，20% 的配置是最理想的風險 / 回報布局，或者用他的話來說，是「有效邊界上的最優點」。

以 CDS 計算比特幣的價值

有一些金融工具可以在讓投資者在債券違約時獲得回報，它們被稱為信用違約互換（CDS）。美國公債市場上也有 CDS。美國公債 CDS 市場的存在，意味著一定的違約風險，無論這個風險有多小，投資人可以使用該市場的定價計算違約機率。