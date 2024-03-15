標普：全球企業違約速度為金融危機以來最快

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-15 08:19

信評機構標普全球 (S&P Global Ratings) 報告顯示，受高利率和通膨持續影響，全球各地的企業違約速度正處於金融危機以來最快。

標普表示，年初迄今，違約的企業數量已增加至 29 家，為 2009 年來最高。雖然多數違約發生在美國，歐洲破產數攀高的情況也令分析師感到警惕。

自 1 月以來，歐洲已有 8 家企業違約，是 2023 年同期的兩倍多。相較之下，美國共有 17 家企業違約，略低於去年同期的 18 家。雖然美國發生的違約數量較多，但未能償還債務的歐洲企業比率，是 2008 年以來的兩倍。

按產業來看，2 月份違約的企業圍繞在醫療保健或媒體娛樂領域。考量到前景疲弱，標普預估未來將有更多媒體、醫療保健公司或是消費品供應商發生違約。

年初至今，歐美以外地區也有四家公司違約，其中包含加拿大房地產服務公司 Avison Young、阿根廷基礎設施服務供應商 CLISA 以及 Servicios S.A，後兩家公司都是在 2 月違約。

其他在 2 月違約的公司還包含美國放射醫療服務業者 Radiology Partners、工具製造商 Apex Tool Group 以及英國連鎖電影院 Vue Entertainment International。標普也將 AMC 娛樂列入違約公司名單，並將其信貸評等調降至「選擇性違約」(selective default)。