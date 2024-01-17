標普：去年全球企業債務違約數飆升80% 今年或續處高檔

繼去年債務違約數飆升後，信評機構標普全球 (S&P Global Ratings) 周二 (16 日) 發布報告稱，在現金短缺的情況下，隨著高利率加重企業的負擔，2024 年債務違約可能再次成為問題。

2023 年全球未按規定償還債務的企業數量共計 153 家，較前一年的 85 家成長 80%，為 2020 年新冠疫情之外，七年來最高。

標普表示，其中有大部分來自現金流為負、債務負擔高且流動性較弱的低評等公司。從產業角度來看，以面向消費者的企業違約率較高，尤其是媒體和娛樂公司。

聯準會 (Fed) 數據顯示，美國企業的總債務負擔高達 13.7 兆美元。由於企業趁著 Fed 在疫情初期大幅降息進行借貸，2020 年以來，企業債務已猛增 18.3%。

展望 2024 年，標普預估全球信用狀況將進一步惡化，主要落在信用評等較低的公司 (B - 或以下)，且其中有近四成的發行人將面臨信評遭到下修的風險。

標普表示，即使有降息前景，預期融資成本仍將居高不下，且將有很大一部份的投機等級債券將在 2025 年和 2026 年到期。

部分經濟學家擔心，隨著在利率較低時的大部分貸款即將在未來幾年到期，「企業債務懸崖」可能演變成更嚴重的問題。

標普表示，美國和全球的負擔可能會因為「經濟成長放緩和融資成本上升」而加劇，進而導致違約。除了媒體和娛樂公司以外，由於經濟疲軟，消費品和零售業也可能面臨潛在麻煩。