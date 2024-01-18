穆迪預測：第一季會有更多垃圾信用評等美國企業違約

信用評等機構穆迪投資者服務公司周四 (18 日) 發布報告指出，擁有較低的垃圾信用評等美國企業的違約率，可能會在 2024 年第 1 季進一步上升。

穆迪分析師表示，評級最低的美國公司的違約率將從 11 月的 5.3% 升至本季的高點 5.8%，然後到 2024 年底將趨於平穩至 4.1%。

穆迪預計 2023 年第 4 季的「B3 負面及更低」名單上有 238 家企業借款人，而去年同期為 218 家。穆迪認為這些公司出現債務違約的可能性較高。

這些企業占美國投機級企業的 16%，是 2021 年中期以來的最高比率。上季加入名單的公司包括廣播平台 iHeart Communications 和 Spirit Airlines，後者與同行捷藍航空的合併協議於周二 (16 日) 被阻止。

報告指出，第 4 季的大部分違約情形都是私募股權投資的公司選擇寧可違約以調整現有債務並避免破產。

在違約率上升的同時，穆迪對投機級公司的評級調升與調降的比率在 2023 年第 4 季增至 1.8 倍，高於上季的 1.3 倍。

穆迪分析師寫道：「評級調降反映出一系列挑戰，包括流動性減弱、營運業績惡化、收益下降、財務槓桿高企和再融資風險增加。」

報告指出，醫療保健公司在穆迪名單上的公司中所占比例最大，面臨很高的違約風險。

穆迪在去年 10 月強調，垃圾評級公司有 1.87 兆美元的債務將在 2024 年至 2028 年間到期。

穆迪指出，隨著債務在 2024 年到期，這些借款人將難以再融資或獲得新債務。即使市場預期聯準會將在今年稍後開始降息。