穆迪：第4季美國企業違約 半數為慣犯

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-31 21:24

評級機構穆迪投資者服務公司的報告顯示，2023 年第 4 季美國企業拖欠超過 190 億美元的債務，其中一半是重複違約者。

周三 (31 日) 的報告顯示，第 4 季的 20 家企業違約，導致 2023 年美國企業違約率達到 5.6%，為 2020 年疫情以來的最高水準。

穆迪指出，去年企業違約債務超過 910 億美元，幾乎是 2022 年 380 億美元的兩倍。

第 4 季違約中有一半是慣犯，其中大多數先前完成不良交易，隨後進行了庭外重組。

此外，第 4 季違約者中約三分之二為私募股權公司所有。

穆迪表示，第 4 季最大違約事件是衛星通訊公司 Ligado Networks 未能支付 2023 年 11 月到期的逾 40 億美元擔保債券。

報告指出，第 4 季其他值得注意的違約行為包括 AMC Entertainment Holdings Inc、Equinox Holdings Inc 和 Rite Aid Corp。

穆迪重申先前的預測，即美國垃圾級違約率將在 2024 年初達到 5.8% 的高點。即使 2024 年降息聲不絕，但這也顯示美國經濟放緩，利率上升。

但穆迪表示，預計到 6 月違約率將降至 4.7% 的歷史平均水平，然後到年底將進一步降至 4% 左右。

報告指出，在此之前，根據該機構的信用轉型模型，高收益利差可能會從 2023 年底的 323 個基點擴大到 2024 年的 493 個基點，這將影響未來幾個月債務到期的垃圾評級發行人。

這將對擁有未償貸款的企業產生最大的影響，這些公司比債券同業更常採用浮動利率。第 4 季違約包括 78 億美元的貸款和 50 億美元的債券。