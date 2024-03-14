〈台幣〉亞幣不振 連2貶收31.497元 創一周新低
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-14 18:47
台北股匯近來走勢分歧，由於美國通膨小幅高於預期，使得美元維持強勢地位，主要亞幣普遍走軟，新台幣兌美元匯率一度貶破 31.5 元關卡，但終場貶幅收斂，收在 31.497 元，仍為一周以來的低點，貶值 3.7 分，呈連 2 貶，台北外匯市場成交值 11.37 億美元。
新台幣兌美元今天以 31.48 元開盤，最高來到 31.466 元、最低 31.525 元，美元買盤相對較強，匯銀人士說，盤面上主要是外資匯出，不過，出口商見到跌破 31.5 元後，有擴大拋匯力道，帶動貶值幅度收斂，終場收 31.497 元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數下跌 0.05%，韓元貶值 0.24%，新台幣、日元均貶值 0.12%，越南盾亦走低，歐元則升值 0.07%，人民幣、新加坡小幅走揚。
台股今天多空激烈交戰，電子股面臨回檔壓力，金融族群受股利利多加持，扮演撐盤要角，不過，加權指數尾盤在台積電急拉翻紅帶動下，終場同步收紅，收在 19937.92 點。
根據央行書面報告，去年受到美國聯準會 (Fed) 貨幣政策影響，為維持新台幣匯率穩定，央行去年進場調節，累計淨賣匯 27.7 億美元，使得新台幣全年貶值 0.09%，小於韓元的 1.82%、人民幣 1.98% 及日元 7.03%。
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