〈台幣〉亞幣不振 連2貶收31.497元 創一周新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-14 18:47

台北股匯近來走勢分歧，由於美國通膨小幅高於預期，使得美元維持強勢地位，主要亞幣普遍走軟，新台幣兌美元匯率一度貶破 31.5 元關卡，但終場貶幅收斂，收在 31.497 元，仍為一周以來的低點，貶值 3.7 分，呈連 2 貶，台北外匯市場成交值 11.37 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.48 元開盤，最高來到 31.466 元、最低 31.525 元，美元買盤相對較強，匯銀人士說，盤面上主要是外資匯出，不過，出口商見到跌破 31.5 元後，有擴大拋匯力道，帶動貶值幅度收斂，終場收 31.497 元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數下跌 0.05%，韓元貶值 0.24%，新台幣、日元均貶值 0.12%，越南盾亦走低，歐元則升值 0.07%，人民幣、新加坡小幅走揚。