元月刷卡額3852億元創史上第三高 金管會揭2原因

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-14 20:32

金管會今 (14) 日公布統計，截至今年 1 月底止，全體國銀信用卡簽帳金額達 3852 億元，較上月增加約 395 億元，為史上單月第三高，若扣除繳稅旺季因素，應為史上最高，銀行局副局長林志吉表示，自去年 5 月以來，已連續 9 個月刷卡簽帳金額皆超過 3000 億元，顯示「三千金」已成常態。

國內刷卡簽帳金額持續攀升，林志吉分析有二大原因，首先是民眾許多支出項目都已固著於信用卡，養成使用習慣，店家也多能提供刷卡的場域；其次，發卡行與商家配合，提供紅利點數回饋多，讓消費者愈來愈愛使用信用卡消費。

相較去年 12 月，今年 1 月刷卡簽帳金額增加超過 1 成，主要因為有元旦連假、學生寒假因素，聚餐、採購、旅遊等需求攀升，以及接近農曆春節，許多民眾提前採購，使得簽帳金額大幅上升。

根據資料顯示，光是國內前五大發卡行，今年 1 月刷卡簽帳金額就增加 260 億元，主要與上述消費支出增加有關。

林志吉說明，刷卡簽帳金額史上第一高落在 2023 年 6 月的 5281 億元，次高則為 2022 年 7 月的 4078.6 億元，前二高皆與疫情延後繳稅綜所稅有關，因此，若扣除繳稅季節因素，今年 1 月 3852 億元堪稱是單月最高紀錄。