〈永道法說〉跨出兩岸投資北越新廠將動工 資本支出擴大到6-8億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-14 18:11

永豐餘旗下的全球 RFID 電子標籤供應商永道 - KY(6863-TW)，今 (14) 日召開法人說明會，總經理林秉毅指出，永道 - KY 持續在亞洲地區布局生產據點以擴大規模，在北越興安省投資的新廠預計在 5 月動工，預計於 2025 年 5 月投產，同時，永道 - KY 持續在亞洲布局，但備妥方案，不排除於有利時機向亞洲地區以外擴張。

林秉毅在會中指出，永道 - KY 成功在台上市後的擴張腳步並無止歇，去年完成台灣廠的廠房擴建、美國子公司設立、以及越南廠的選址與申設新廠。台灣廠的在去年的產能 8.8 億件擴大到 18 億件，除了整合現有兩岸產能，未來越南廠完成後，將有更足夠的產能滿足產業應用擴增，貼近客戶需求與全球供應鏈結合趨勢。

永道 - KY 今年開始投資北越新廠的興建，也拉升的整體的資本支出規模，永道 - KY2023 年的資本支出爲 1.8 億元，2024 年因為會有新廠支出約 6-8 億元之間，永道 - KY 在北越興安省投資的新廠預計在 5 月動工，預計於 2025 年 5 月首期投產，這一期產能將開出年產能 20 億件，隨後再分三期進行擴產。

永道 - KY 投資北越新廠的興建，林秉毅指出，主要考量到越南的區位接近需求的客戶，同時，北越的電子業聚集，也有充足的勞動力。

林秉毅同時表示，永道 - KY 現有的主流應用仍有 70% 在服飾與零售相關品牌客戶，預估這兩大產業 2024 年將 16-18% 成長，有助於永道 - KY 的業績跟隨成長，整體而言，永道 - KY2024 年營運將有雙位數的成長。

永道 - KY2023 年全年營收 26.85 億元、年成長 27.7%，毛利率 29.53%，稅後純益 4.48 億元、年成長 32.3%，每股純益爲 6.17 元。