〈鴻海法說〉今年營運五大主軸 電動車接單升溫 低軌衛星奪地面設備訂單

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-14 20:12

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，除了 AI 伺服器外，目前電動車訂單續增、電動巴士供不應求；低軌衛星應用則取得了國際主要衛星通訊商的地面設備訂單，都將會進一步對集團營收產生貢獻。

劉揚偉表示，今年集團營運聚焦五大主軸，首先是電動車事業，目前乘用車 MODEL C 客戶端接單量已經超過 9000 輛，集團已經於第一季開始逐步提高交車數量，預計在今年第三季前完成交付目前所有在手的訂單，全年出貨量將會超過萬台以上，營收目標超過百億元，接下來也會將 Model C 拓展到海外市場。

至於電動巴士 MODEL T，劉揚偉表示，現有產能已無法滿足客戶需求，為提高產量，鴻華先進預計第二季啟動高雄橋頭工廠建廠，明年第三季開始生產出貨；集團在高雄和發的電池中心，目前按計畫持續進行建廠，預計今年第四季第一款動力電芯將會開始進入量產。

其次是低軌衛星佈局，劉揚偉透露，目前預計將會取得國際客戶的低軌衛星關鍵零組件訂單；同時，集團結合了自身在 ICT 產業精密加工能力，取得了國際主要衛星通訊商的地面設備訂單，將會進一步對集團營收產生貢獻。

第三是 IC 設計佈局，劉揚偉表示，隨著全球晶圓廠的大幅擴增，鴻海會更強化在 IC 設計的布局，持續聚焦電動車成本佔比最高的輔助駕駛、電力驅動、車用電子平台等三大類晶片設計，這些 IC 在今年將開始陸續出貨給車用客戶、也會用在鴻海的乘用車與電動巴士上。

再來是 AI 伺服器，則將憑藉鴻海的五個核心競爭力，包括關鍵技術的研發能力、高度數位化的製造平台、完整的垂直及系統整合能力、如夥伴般的客戶合作關係、以及多元的全球佈局，持續保持關鍵領先的市場地位。