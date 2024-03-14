〈揚智展望〉跨入AI、車用 今年營運重返成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-14 19:00

揚智 (3041-TW) 今 (14) 日召開重訊記者會，展望 2024，揚智指出，公司堅持技術不斷創新，除持續維持機上盒市場的領先供應商地位外，也同時開發多元延伸應用，跨入車用、AI 周邊，拓展新事業藍圖，隨著新產品布局日臻完善，將能陸續反應在今年營運績效上，希望營運重返成長。

揚智指出，2023 年是半導體業修正的一年，全球景氣衰退與通膨影響消費者購買力，導致終端市場需求不振，供應鏈重組與庫存修正，影響營運跌至低谷，但今年隨著庫存水位調整進入尾聲，加上國際體育賽事換機需求，訂單能見度增長，機上盒業務已持穩。

另外，揚智看好，過去投入開發的智能醫療、電競控制觸控顯示屏等業務開始顯現成效，今年將會挹注營收。

揚智衛星付費電視機上盒方案在全球市場居領導地位，今年受惠美洲國家盃、巴黎奧運、歐洲足球盃等體育賽事以及巴西 5G 訊號轉換，將帶來新一輪需求增長。付費電視機上盒銷貨回溫，今年出貨預計有兩位數成長。

同時，揚智取得南亞最大有線電視運營商及非洲主要衛星電視運營商份額，目前印度、非洲、南美主要運營商皆採揚智方案持續出貨。此外，揚智持續推出更高性價比的機上盒晶片，以及高附加價值的雲端 IPTV 方案，進一步鞏固在全球的領先地位。

智能顯示產品亦有很好斬獲，結合 SoC 系統級顯示技術、音視頻解碼技術、高級安全加密技術等優勢，具備觸控音控功能, 正搶攻醫療、電競市場，也可應用在工業控制、儲能、車用、安防等各式多樣領域，今年預估出貨將大幅成長。

揚智與策略夥伴共同開發餐廳服務機器人及醫院服務機器人控制晶片，具備多任務設置、高效率路徑規劃、高精準的定位建圖和靈活避障設計，集帶位、點餐、送餐及互動特色的無人化服務，去年底已在市場發佈。在服務人力短缺時代，前景看好。後續也將持續開發商用機器人，擴展至其他應用領域。

揚智擁有豐富矽智財，IP 自主研發高達 90% 以上，涵蓋邊緣運算、影音處理、高速傳輸、高安加密等多項關鍵技術，具有豐富的數位與類比 IP，加上平台軟硬整合技術，可提供客戶完整的解決方案。