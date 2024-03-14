〈揚智展望〉去年Q4認列4項損失 全年稅後大虧16.9億元 每股淨值剩8.2元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-14 18:46

STB 晶片廠揚智 (3041-TW) 今 (14) 日召開重大訊息說明記者會，宣布一次提列四項損失，包括營運虧損、所得稅費用、提列寰宇智芯資產減損以及提列股權投資賠償，導致全年淨損 16.92 億元，每股大虧 8.75 元。

揚智去年第四季營收 4.42 億元，季增 56.21%，年減 31.58%，毛利率 21.72%，季增 9.87 個百分點，年減 8.95 個百分點，營益率 - 26.7%，本業持續呈現虧損，稅後虧損 10.32 億元，虧損較上季與去年同期擴大，每股稅後虧損 5.33 元。

揚智去年全年營收 14.46 億元，年減 45.46%，毛利率 21.11%，年減 17.98 個百分點，營益率 - 45.19%，較前年轉負，稅後虧損 16.92 億元，較前年轉虧，每股稅後虧損 8.75 元。

細分四項虧損，揚智總經理陳嘉修表示，去年受全球機上盒產業成長放緩、客戶庫存及通膨等經濟不利因素影響，致營運虧損 6.2 億元。

另外，揚智過去因為累積虧損，但依據保守準則，評估遞延所得稅資產在未來短期內無足夠之課稅所得可供減除使用，因此依照國際會計準則第 12 號之規定於本年度認列所得稅費用 4.7 億元。

同時，揚智投資的關聯企業寰宇智芯科技 (成都) 有限公司，受中國經濟前景面臨不確定性，加上當地無線通訊晶片市場競爭激烈，寰宇智芯營運不如預期，去年營收僅人民幣 74 萬元，稅後虧損人民幣 5984 萬元，且因當地資本市場萎縮導致融資困難，未能維持充足資金支應營運。

陳嘉修補充，基於營運風險升高及長期營運發展考量，因而評估對寰宇智芯之股權、債權投資及因業務往來產生之各項資產等出現減損之客觀證據，認列各項資產損失，故依照國際財務報導準則第 9 號及國際會計準則第 36 號之規定於本年度提列減損共計 1.5 億元損失。

另外，揚智在 2020 年與寰宇智芯其他投資人簽署增資協議，當時依當地資本市場商業慣例簽有股份回購條款。鑒於上述經營不利原因，評估未來觸發契約條件之風險增加，在保守原則前提下，依照國際會計準則第 37 號之規定於本年度提列股權投資賠償準備 3.7 億元。

揚智去年第三季每股淨值 12 塊多，但經過此次資產減損等提列損失，每股淨值將降至 8.2 元，現階段負債比 37%，速動比 144%。

陳嘉修強調，公司資金無虞，前述賠償準備對運營尚無造成重大影響。今年隨著公司機上盒、語音晶片及顯示屏業務自去年第四季已漸復甦，將持續深耕客戶，維持於機上盒市場的全球領先供應商地位，也持續做長期的新產品布局，並強化營運效率、撙節成本費用，以優化營運成果。