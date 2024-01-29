鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-29 14:10

IC 設計業者揚智 (3041-TW) 今 (29) 日召開股臨會，董事長梁厚誼表示，公司現階段正積極開發 ASIC 業務，已有多個案件進行接洽，預計今年就會正式接下第一個客戶，且機上盒市場復甦，也將挹注今年營運優去年。

梁厚誼指出，產業歷經去年低潮，目前正感受到機上盒市場與客戶拉貨力道緩步復甦，以地區別來看，中南美洲地區復甦速度較快，也看好四年一度奧運帶來的商機。

揚智近年積極發展新事業，梁厚誼看好，隨著客戶推出服務機器人，揚智也提供客戶 40 奈米晶片，且整合晶片與系統，目前已通過客戶驗證，預計近期就會開始出貨。