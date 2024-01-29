IC 設計業者揚智 (3041-TW) 今 (29) 日召開股臨會，針對媒體報導技轉中資一事，董事長梁厚誼表示，該篇有諸多不符事實內容，寰宇智芯為揚智旗下子公司，在進行技轉一事皆依照法規流程，但目前因與寰宇全球有民事訴訟進行中，不便評論。