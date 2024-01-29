〈揚智股臨會〉遭爆技轉中資廠商 董座澄清是旗下子公司
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-29 12:30
IC 設計業者揚智 (3041-TW) 今 (29) 日召開股臨會，針對媒體報導技轉中資一事，董事長梁厚誼表示，該篇有諸多不符事實內容，寰宇智芯為揚智旗下子公司，在進行技轉一事皆依照法規流程，但目前因與寰宇全球有民事訴訟進行中，不便評論。
法務長林柏均說，揚智持股寰宇智芯約 32%，技轉子公司寰宇智芯皆依照法規流程，否認報導指出違法移轉 IP 一事，預計跟寰宇全球的民事訴訟判決 4 月附近就會出爐。
林柏均補充，揚智先前委託寰宇全球開發 Wi-Fi 6 IP，但因為開發結果不如公司預期、屬瑕疵工作，公司因此決定訴諸法院，導致後續衍生 IP 認定問題，目前第一審正進行中，公司對訴訟結果持審慎樂觀態度。
至於寰宇智芯營運現況，梁厚誼坦言，目前仍處虧損狀態，揚智去年已注資過一次寰宇智芯，寰宇智芯去年底發行可轉債，董事會已決定不再認購，會持續思考如何規劃寰宇智芯。
根據揚智去年第三季財報，寰宇智芯資本額約新台幣 1.41 億元，但第三季單季虧損金額就超過 2.03 億元，虧損超過一股本，揚智也依權益法認列損失約 6552 萬元，影響單季損益。
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