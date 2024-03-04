〈生策年會〉技嘉葉培城：AI、生技創新整合箭在弦上 產業優勢應把握契機
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-04 14:07
板卡大廠技嘉 (2376-TW) 董事長葉培城今 (4) 日以生策會理事身分出席 2024 生策年會，談到 AI 與生技的融合，葉培城認為，兩者之間的整合創新箭在弦上，台灣完整擁有這兩個產業的優勢更是應該把握契機，成為未來能夠發展的方向，技嘉在生醫道路上仍處於起步階段，還需要大量學習。
葉培城說，台灣科技產業在國際上能具備強悍的競爭力，仰賴多年以來建構而成的上下游產業鏈，相對地，國內醫療體系也歷經時間加以完整，未來加上 AI 技術，台灣能夠展現出更強大、更智慧的次世代的醫療體系，許多涉及醫療資源的社會問題，其實都可以用 AI 解決。
葉培城觀察，以 AI 所需資料、算力與演算法共三大要素，台灣健保系統其實有大量的醫療資料，醫事人員也有完整且豐富的醫事經驗，與科技結合之後的發展潛力將相當可觀，有助於解決城鄉醫療與人口老化引發的照護問題。
他進一步說，現今社會不只需要醫療，而是要有更全面性的健康防護，這必須要更早期、更全面性的來進行相關準備工作，大數據加上 AI 幫助與分析，更容易達到目標，台灣各公司的整體技術非常豐富，相信相關的應用條件可供日後醫學、醫藥發展，也是 ICT 業者容易發揮強項。
關於技嘉在生醫方面的進展，葉培城坦言，目前尚未切入該領域，仍專注於 AI 伺服器產業鏈，包括水冷、浸沒式的散熱解決方案，由於技嘉長年耕耘此領域，恰逢算力多元發展、科技市場走向更佳化，才能夠有機會嶄露頭角，而走向生技是台灣各大科技廠商都會依循的方向，技嘉也將持續關注大趨勢發展。
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