光鼎生技萬事俱備只欠東風 臨床檢測多樣化將發酵

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-14 16:38

光鼎生技 (6850-TW) 成立迄今邁入 20 週年，今年臨床診斷產品會朝向少量多樣發展，加上兩家子公司開啟基因、科學基因資源整合到位，董事長蔡守冠今 (14) 日強調，「現在公司萬事俱備只欠東風」，期待任一應用產品發酵。

光鼎生技旗下技術平台可以開發出多樣化檢測產品，只需要一周就能開發出樣品提供給客戶，目前已經有所成果，包括替波蘭客戶開發賽鴿基因、沙國客戶進行食品成分萃取，協助回教徒飲食習慣，亦或是 X 染色體脆折症篩檢等。

蔡守冠表示，透過此方式不僅可以擴大營收規模，也能大幅減少研發費用，不過最重要的是，隨著更多檢測應用出來、具有技術量能，現在就等待產品發酵。

海外布局方面，光鼎生技去年與大塚集團旗下日本大塚電子 (Otsuka) 為首的 3 家公司簽署合作備忘錄 (MOU)，共同在日本市場推廣二合一新品 Qsep Ultra 生物片段分析儀。蔡守冠說，本 (3) 月首批示範品已經出貨，看好後續會從目前的基因檢測市場，擴大至臨床檢測，目前雙方也正在洽談獨家代理權。

美國市場部分，蔡守冠坦言，過去拓展美國市場相對困難，不過近期與實驗室輔導業者合作，旗下檢測儀器透過該業者打入美國實驗室，加上實驗室每年都需要驗證，也是光鼎可提供的服務。