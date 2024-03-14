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鉅亨速報

盤後速報 - 大立光(3008)下週(3月21日)除息41元，預估參考價2479.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08

大立光(3008-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利41元。

以今日(3月14日)收盤價2520.00元計算，預估參考價為2479.0元，息值合計為41.0元，股息殖利率1.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

大立光(3008-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭模組。觀景器模組與光電零組件。以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等。近5日股價下跌2.72%，集中市場加權指數上漲2.2%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/21 2520.00 41.0 1.63% 0.0
2023/08/17 2040.0 26.5 1.3% 0.0
2023/03/16 2315.0 46.0 1.99% 0.0
2022/08/18 2075.0 39.5 1.9% 0.0
2022/03/15 2015.0 39.0 1.94% 0.0

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