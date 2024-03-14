盤後速報 - 大立光(3008)下週(3月21日)除息41元，預估參考價2479.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08
大立光(3008-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利41元。
以今日(3月14日)收盤價2520.00元計算，預估參考價為2479.0元，息值合計為41.0元，股息殖利率1.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
大立光(3008-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭模組。觀景器模組與光電零組件。以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等。近5日股價下跌2.72%，集中市場加權指數上漲2.2%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/21
|2520.00
|41.0
|1.63%
|0.0
|2023/08/17
|2040.0
|26.5
|1.3%
|0.0
|2023/03/16
|2315.0
|46.0
|1.99%
|0.0
|2022/08/18
|2075.0
|39.5
|1.9%
|0.0
|2022/03/15
|2015.0
|39.0
|1.94%
|0.0
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