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鉅亨速報

盤後速報 - 豐達科(3004)下週(3月21日)除息2.48元，預估參考價94.22元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08

豐達科(3004-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.48元。

以今日(3月14日)收盤價96.70元計算，預估參考價為94.22元，息值合計為2.48元，股息殖利率2.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

豐達科(3004-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為飛機用及船舶用扣件、結構件之製造、加工、代理及買賣業務。車輛用及工業用扣件、結構件之製造、加工、代理及買賣業務。產品設計業。近5日股價下跌7.63%，集中市場加權指數上漲2.2%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/21 96.70 2.48363 2.57% 0.0
2023/03/23 86.7 1.01977 1.18% 0.0
2021/03/31 65.1 0.5 0.77% 0.0
2020/03/30 53.6 2.67 4.98% 0.0
2019/08/19 92.2 2.5 2.71% 0.0

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