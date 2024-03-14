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鉅亨速報

盤後速報 - 零壹(3029)下週(3月21日)除息4元，預估參考價72.9元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08

零壹(3029-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(3月14日)收盤價76.90元計算，預估參考價為72.9元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

零壹(3029-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。近5日股價上漲0.52%，集中市場加權指數上漲2.2%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/21 76.90 3.99995 5.2% 0.0
2023/03/17 54.5 3.59835 6.6% 0.0
2022/03/16 48.8 3.6034 7.38% 0.0
2021/07/16 49.8 3.0007 6.03% 0.0
2020/06/10 38.2 2.0101 5.26% 0.0

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