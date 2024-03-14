盤後速報 - 零壹(3029)下週(3月21日)除息4元，預估參考價72.9元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08
零壹(3029-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(3月14日)收盤價76.90元計算，預估參考價為72.9元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
零壹(3029-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。近5日股價上漲0.52%，集中市場加權指數上漲2.2%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/21
|76.90
|3.99995
|5.2%
|0.0
|2023/03/17
|54.5
|3.59835
|6.6%
|0.0
|2022/03/16
|48.8
|3.6034
|7.38%
|0.0
|2021/07/16
|49.8
|3.0007
|6.03%
|0.0
|2020/06/10
|38.2
|2.0101
|5.26%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇