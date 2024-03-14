華碩擴大電競產品線 BTF系列背插式板卡、機殼上市

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-14 15:07

華碩 (2357-TW) 及 ROG 玩家共和國於今年美國消費性電子展 (CES) 首度亮相的 Advanced BTF (Back to the Future) 系列解決方案 ROG BTF／TUF Gaming BTF White，包含主機板、顯示卡與機殼等全方位產品，即日起在台接力上市。

華碩專為背插式電腦組裝者而生的 BTF 系列，直接隱藏連接至主機板的所有線材，如供電線、2.5 吋 SATA 硬碟、機殼風扇，以及前面板按鈕和 I/O 埠連接線，同時 Advanced BTF 主機板還配備高功率 PCIe 插槽，因此就算顯示卡不使用 PCIe 電源線，也能藉此獲致強勁動能，滿足各種嚴苛所需。

ROG Maximus Z790 Hero BTF 背插式主機板，承襲 ROG Maximus Z790 Dark Hero，搭配隱藏式連接器和接頭；能顯示系統狀態的 Q-Code 和 Q-LED 診斷功能，則讓使用者檢視時更簡易直覺，再加上後面板的雙 Thunderbolt 4 連接器，可全速支援新一代週邊裝置。

TUF Gaming Z790-BTF WiFi 主機板，提供玩家更不一樣的選擇，除了形成強烈對比的黑色 PCB 與白色護罩、散熱器，隱藏式連接器還可用於升級和擴充 M.2 散熱器，確保 SSD 維持良好的冷卻效果，同時 ASUS WiFi Q-Antenna 亦採用白色表面處理，以賦予更趨一致的外觀風格。