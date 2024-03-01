華碩擴增電競產品線 ROG Strix LC III系列登台
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-01 16:31
品牌大廠華碩 (2357-TW) 電競產品線火力全開，日前在 CES 2024 亮相的 ROG Strix LC III 系列一體式水冷散熱器，今 (1) 日宣布正式在台上市，該產品兼具便利安裝的設計、出色冷卻性能，以及適合不同使用情境的多元機種。
華碩說明，ROG Strix LC III 的 240mm / 360mm 散熱器，另搭載 Asetek 開發的冷板，透過創新湍流通道技術，散熱表現較傳統分流冷板更上層樓，再加上第 7 代 V2 幫浦與強大的馬達具有震撼效能。
此外，為增強與不同主機走線的相容性，ROG Strix LC III 亦首度採用可 360 度旋轉的水冷頭，搭配磁吸式元件相輔相成，組裝簡單好上手；同時使用者還可依喜好選擇支援 Aura Sync 燈光模組或附帶 2.1 吋 IPS LCD 螢幕的版本，即時顯示系統數據與個人化視覺，無論要俐落掌握裝置當前狀態，還是展現自我電競主張皆隨心所欲。
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