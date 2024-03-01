華碩擴增電競產品線 ROG Strix LC III系列登台

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-01 16:31

品牌大廠華碩 (2357-TW) 電競產品線火力全開，日前在 CES 2024 亮相的 ROG Strix LC III 系列一體式水冷散熱器，今 (1) 日宣布正式在台上市，該產品兼具便利安裝的設計、出色冷卻性能，以及適合不同使用情境的多元機種。

華碩說明，ROG Strix LC III 的 240mm / 360mm 散熱器，另搭載 Asetek 開發的冷板，透過創新湍流通道技術，散熱表現較傳統分流冷板更上層樓，再加上第 7 代 V2 幫浦與強大的馬達具有震撼效能。