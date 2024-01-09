〈CES 2024〉華碩ROG電競筆電新品齊發 亮點升級一次看

華碩 (2357-TW) 旗下電競品牌 ROG 玩家共和國今 (9) 日舉行 CES 2024 ROG《For Those Who Dare : Transcendence》線上發表會，ROG Zephyrus G14/16 電競筆電的重量有感變輕、主打 AI 級核心內建；導入 Mini LED 螢幕的 ROG Strix SCAR 18，以及 ROG Strix G16/18、螢幕、鍵盤、滑鼠等周邊產品。

規格上，華碩 2024 年 ROG 電競筆電最高搭載 Intel Core Ultra 9 處理器、旗艦級 NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡；Windows 11 內建 Copilot、Clipchamp、小畫家 Cocreator 等多樣 AI 應用軟體；Nebula 霓真技術電競螢幕則提供疾速反應、華麗視覺；第 2 代 Arc Flow Fans 風扇的雙葉輪設計，增加 11% 氣流並減少 16% 效能功耗。

其中，主打的 ROG Zephyrus G14 採用 AMD Ryzen 9 8945HS 處理器，透過 AMD Ryzen AI，提供支援 Windows Studio 效果的生產力工具，包括自動取景、眼神校正以及視訊通話中的高級背景效果；NVIDIA GeForce RTX 4060 顯示卡，支援 DLSS 3.5、Frame Generation 和 Ray Reconstruction 等先進功能。

華碩年度主打 ROG Zephyrus G14／16 電競筆電。(圖: 華碩提供)

ROG Zephyrus G16 最高則為 Intel Core Ultra 9 185H 處理器，擁有 11 TOPS 的 AI 計算能力，及最高 NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡，可在新款遊戲與創意應用中提供卓越效能。憑藉對 Omniverse 和 Stable diffusion 等工具的專用 AI 支援，使用者可以在短短幾秒內跳過雲端中的長隊，並在地端生成圖像，影片編輯和 3D 渲染的速度加快兩倍以上，同時消耗更少的電力，實現更長的電池壽命。

ROG Zephyrus G14/16 電競筆電也是首波搭載 ROG Nebula OLED 霓真技術螢幕的電競筆電，ROG Zephyrus G14 配備 3K 120Hz 面板，ROG Zephyrus G16 則配備 2.5K 240Hz 面板，兩者長寬比皆為 16:10，遊戲、創作視野更寬廣。

ROG Strix SCAR 16/18 電競筆電以最高第 14 代 Intel Core i9-14900HX 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡，此外，今年 ROG Strix SCAR 18 加入 Mini LED 螢幕行列後，ROG Strix SCAR 16/18 齊擁「Nebula 霓真技術電競螢幕」Mini LED 2.5K (2560x1600) 240Hz，螢幕佔比高達 90%，加上四揚聲器 Dolby Atmos 音訊，帶領玩家領略史上最佳沉浸式遊戲體驗。