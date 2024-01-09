〈CES 2024〉華碩旗艦電競新機ROG PHONE 8主打AI功能 1/16上市

華碩 (2357-TW) 旗下電競品牌 ROG 玩家共和國舉行 CES 2024 ROG《For Those Who Dare : Transcendence》線上發表會，除了推出一系列電競筆電新品外，也正式揭曉年度旗艦電競手機 ROG PHONE 8 及 ROG PHONE 8 PRO，強調配備先進的人工智慧 (AI) 功能，新機預計 1 月 16 日正式上市。

ROG Phone 8 Series 電競手機搭載 Snapdragon 8 Gen 3 處理器，散熱系統採用不同以往的被動散熱機制，將熱能直接從處理器傳導至手機背蓋的速冷導熱棒，同時更配備先進的人工智慧功能，包括 AI 辨識快搜、相簿智慧搜圖、AI 語音降噪等。

規格上，ROG Phone 8 Series 比前代更薄、邊框更窄、螢幕佔比提升的 6.78 吋 AMOLED 螢幕，165Hz 更新率，視覺體驗更沉浸享受，5500 mAh 大電量和無線充電功能。

三鏡頭系統分別為 5000 萬像素 Sony IMX890 主鏡頭搭載六軸防手震 Hybrid 雲台 3.0；1300 萬像素超廣角鏡頭採用自由曲面建模光學設計；3200 萬像素長焦鏡頭具備 3 倍光學變焦和 OIS 防手震功能。

新款電競手機除了全面強調人工智慧功能外，ROG PHONE 8 本次重點提升攝影、拍照效能。華碩強調，ROG PHONE 8 不僅是電競手機，更是專業級攝影的旗艦手機。