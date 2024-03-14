英特爾攜手台廠合作夥伴 助力AI PC創作新世代

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-14 14:30

英特爾 ( INTC-US ) 自去年底首度推出專為 AI PC 打造的 Intel Core Ultra 平台，並啟動 AI PC 加速計畫，以促進 AI 在整體 PC 產業的發展，為協助創作者運用 AI PC 提升工作效能並促進創作者社群交流，攜手宏碁 ( 2353-TW )、Adobe、華碩 ( 2357-TW )、訊連科技 (CyberLink)、微星 ( 2377-TW ) 等合作夥伴，舉辦《AI PC 創作新世代》活動。

副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，英特爾為落實 AI 無所不在的願景，除了致力開發更優異的平台，更透過啟動全球 AI PC 加速計畫，加速 AI 在整體 PC 產業的發展，與生態系夥伴共同推動創新應用，讓 AI 應用從雲端落實到終端，豐富不同領域的應用。

英特爾也觀察 AI 趨勢對於創意產業帶來的影響與機會，期待創作者運用 AI PC 裝置效能、續航力的優勢，釋放更多創作靈感與應用可能，開啟 AI PC 創作新世代。

英特爾啟動 AI PC 加速計畫 (AI PC Acceleration Program)，目標推動於 2025 年前在超過 1 億台個人電腦上實現 AI 應用。

英特爾該計畫為獨立硬體供應商 (IHV) 及獨立軟體供應商 (ISV) 串聯英特爾資源，包括 AI 工具、共同開發、硬體、設計資源、技術專業和共同行銷機會等，期許催生全新使用案例，目前已與 100 多家軟體開發商夥伴合作，發展出 300 多項 AI 加速功能，以提升多項 PC 體驗，包括音效、內容創作、遊戲、資安、串流、影像協作等。更多訊息，請瀏覽 AI PC 加速計畫網站。