M31助力英特爾IFS聯盟 搭美國自主化商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-22 18:08

英特爾 (INTC-US) 舉辦首屆 IFS Direct Connect，M31(6643-TW) 今 (22) 日也在會中展示先進製程矽智財研發實力，並表示身為英特爾代工服務 (IFS) 加速器 IP 聯盟的創始成員，看好現今應用對高複雜度的先進製程技術需求日益增加，客戶可借助公司完整 IP，搶進 AI、HPC、汽車等應用系統單晶片 (SoC) 創新設計。

總經理張原熏表示，M31 具備完整布局且通過晶圓驗證的 IP 產品組合，也積極發展先進製程的解決方案，為 IFS 聯盟注入 IP 研發優勢能力，加速共同客戶與合作夥伴的產品開發與量產，達成高品質、高效能的 IC 設計需求。

M31 指出，全球熱門應用領域皆需複雜度較高的先進製程技術，公司為全球少數擁有先進製程 IP 技術的矽智財供應商，已成為推進半導體設計創新中的關鍵性角色，能滿足設計者所需的規格與需求，成為客戶加速設計的優勢。

M31 具備高速介面 IP 產品，包含 USB4、PCIe 5.0、MIPI C/D PHY 等，透過採用自家矽智財解決方案，客戶能加速完成並優化應用中所需的資料傳輸 / 儲存、影像處理與記憶體等相關設計。