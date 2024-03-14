〈焦點股〉卡位金融股除權息行情 這2檔股利太香亮燈漲停
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-14 12:05
台股今 (14) 日走勢震盪，金融股挺身而出扮演撐盤要角，由於近來為股利公布的熱門時節，臺企銀突破 100% 的超狂配發率，吸引大量資金湧入，股價漲停鎖住，截至午盤前，超過 13 萬張委買高掛；國票金每股擬配發現金股利 0.73 元、股票股利 0.246 元，創 17 年新高，股價亦一度亮燈漲停。
國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW) 今天受到多頭青睞，盤中勁揚超過 3%，元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW) 同步上漲超過 1%，呈現量價齊揚，此外，彰銀、高雄銀、上海商銀、京城銀等銀行股也表現不俗，股民積極卡位除權息行情。
臺企銀 (2834-TW)13 日董事會拍板，2023 年度將配發現金股利 0.2 元、股票股利 1.15 元，合計 1.35 元，創下 2000 年發放股票股利 2 元後的 24 年新高，配發率直接突破 100%、達 104.65%。臺企銀去年底其他權益回升轉正後，可將 2022 年底提列的特別盈餘公積 37.7 億元，回沖到可供分配盈餘。
國票金 (2889-TW) 董事會通過 2023 年度合併財報，全年稅後純益 20 億元，每股純益 (EPS)0.58 元。董事會同步拍板盈餘分配案，每股擬配發現金股利 0.73 元、股票股利 0.246 元，合計 0.976 元，創 17 年以來新高，以 13 日收盤價 12.75 元計算，現金殖利率就高達 5.7%，若加計股票總殖利率約 8%。
國泰金法說會將在 15 日登場，2023 年稅後純益達 515 億元，年增 36%，總經理李長庚日前透露，今年配息空間將比去年大，預料現金股利金額仍將是此次法說會關注焦點，此外，國泰人壽董事會日前已通過，擬於新加坡設立 100% 持有的 SPV，今年發債籌資計畫備受矚目。
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