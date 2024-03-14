〈焦點股〉卡位金融股除權息行情 這2檔股利太香亮燈漲停

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-14 12:05

台股今 (14) 日走勢震盪，金融股挺身而出扮演撐盤要角，由於近來為股利公布的熱門時節，臺企銀突破 100% 的超狂配發率，吸引大量資金湧入，股價漲停鎖住，截至午盤前，超過 13 萬張委買高掛；國票金每股擬配發現金股利 0.73 元、股票股利 0.246 元，創 17 年新高，股價亦一度亮燈漲停。

臺企銀 (2834-TW)13 日董事會拍板，2023 年度將配發現金股利 0.2 元、股票股利 1.15 元，合計 1.35 元，創下 2000 年發放股票股利 2 元後的 24 年新高，配發率直接突破 100%、達 104.65%。臺企銀去年底其他權益回升轉正後，可將 2022 年底提列的特別盈餘公積 37.7 億元，回沖到可供分配盈餘。

國票金 (2889-TW) 董事會通過 2023 年度合併財報，全年稅後純益 20 億元，每股純益 (EPS)0.58 元。董事會同步拍板盈餘分配案，每股擬配發現金股利 0.73 元、股票股利 0.246 元，合計 0.976 元，創 17 年以來新高，以 13 日收盤價 12.75 元計算，現金殖利率就高達 5.7%，若加計股票總殖利率約 8%。