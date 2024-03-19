〈陸港盤後〉中國證監會批許家印「手段特別惡劣」 A股三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-19 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（19 日）收盤，滬指跌 0.72%，中國證監會對恒大地產年報虛增收入等違法行為做出懲處，祭出人民幣 41.75 億元（約新台幣 183 億元）罰款，並指董事長許家印的「手段特別惡劣」，終身禁入證券市場。

滬指周二收盤跌 0.72% 報 3,062.76 點，深證成指跌 0.58% 報 9,696.69 點，創業板指跌 1.01% 報 1,906.94 點。兩市成交額合計人民幣 1.0779 兆元，「北向資金」淨賣出 70.11 億元。

金融、醫藥、汽車、房地產等類股走低，農業、煤炭、釀酒、鋼鐵、石油等族群上揚。

香港恒生指數周二收盤跌 1.24%，報 16,529.48 點，恒生科技指數大跌 1.83%，報 3,528.47 點。

恒大地產在周一晚間公布，收到證監會行政處罰及市場禁入事先告知書。經證監會查明，恒大地產、許家印、夏海鈞等人涉嫌違法行為主要有以下三項：

一是恒大地產揭露的 2019 年、2020 年年度報告的記載虛假。

二是恒大地產公開發行公司債涉嫌欺詐發行。

三是恒大地產未按規定及時揭露訊息，包括恒大地產未按期揭露 2021 年年度報告、2022 年中期報告及 2022 年年度報告、未按規定揭露重大訴訟仲裁的情況、未按規定揭露未能清償到期債務的情況。

針對恒大地產 2019 年度報告、2020 年度報告虛假記載的問題，證監會指出，恒大地產時任董事長許家印全面管理各項業務，授意其他人員虛增年報業績，手段特別惡劣，情節特別嚴重。

綜合上述三項，證監會責令恒大地產改正，給予警告，處以 41.75 億元的罰款；證監會對許家印給予警告，處以 4,700 萬元的罰款。