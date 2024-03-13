鴻海攜手旭智資本 擴大中國綠電投資

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-13 17:25

鴻海 (2317-TW) 今 (13) 日宣布，與旭智資本簽署協議，合資成立綠能資產管理公司並擬發起設立綠能開發基金，共同拓展中國大陸綠能業務，透過直接投資綠電產業獲得綠電權益，除了加速鴻海帶領供應鏈邁向淨零，創造穩定的投資收益。

鴻海表示，雙方合資成立的旭智富能新能源（深圳），資本總額人民幣 20 億元、鴻海出資人民幣 10 億元，目標每年取得 20 億 kWh 綠電權益；旭智二期產業投資基金聯接基金合夥企業（有限合夥）目標規模人民幣 70 億元，鴻海現階段出資人民幣 5 億元；該私募基金預估可取得 60 億 kWh 綠電權益。

鴻海於 2020 年宣布響應 CA100+，目標在 2050 年達到淨零排放，並設下 2030 年要採用 50% 的綠電；鴻海於 2023 年 4 月正式通過科學碳目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）目標驗證後，後續依循 1.5℃升溫路徑設定科學基礎減量目標（Science Based Targets, SBT）逐步邁進。

在符合國際倡議的減量目標與機制下，鴻海針對集團運營邊界內的範疇一和範疇二的溫室氣體排放，採用營運節能、直購綠電、綠電建置、投資購買綠電憑證四大手段來降低溫室氣體排放量，去年大幅提升綠電採用，比例超過 40%，提前達成原先目標。

鴻海也善用集團在產業的領導地位，帶領供應鏈同步前進，因此去年度率產業之先，在台灣推出綠能投資平台，提供鴻海本身以及上游供應鏈可以投資並取得綠電來源的途徑。