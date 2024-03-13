茂順去年營收獲利同創新高 擬配息7元也改寫新紀錄
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 18:00
全台最大密封元件廠茂順 (9942-TW) 在 2023 年第四季遭遇歐美客戶清庫存影響，單季營收 11.29 億元，但單季獲利表現仍優於去年同期，單季每股純益 2.36 元，全年營收及獲利同創新高，稅後純益 9.8 億元，賺進超過一個股本，每股純益 11.77 元，擬配息 7 元，盈餘配發率 59.47%。
茂順目前的接單能見度已到 4 月底，同時，挹注茂順 2024 年迎向再成長的重要因素在於，茂順在重型卡車等新單挹注下，昆山廠接單仍維持良好水準，目前並以昆山廠的接單回溫狀況最佳。
茂順今天公布 2023 年第四季營收 11.29 億元，40.54%，毛利率 40.54%，季 3.05 百分點，年增 4.16 個百分點，稅後純益 1.98 億元，季減 32.13%，年增 9.77%，每股純益 2.36 元。
茂順 2023 年全年營收 47.87 億元，創新高，毛利率 41.18%，年增 6.25 個百分點，稅後純益 9.81 億元，年增 50.8%，每股純益 11.77 元，擬配發 7 元股息，盈餘配發率 59.47%，並不如 2022 年的 71.61% 盈餘配發率，依茂順今天收盤價 137 元計算，7 元股息現金殖利率 5.1%。
茂順新產能擴充案已經告一段落，使總產能提升 10%，依現況評估，預估 2024 年無重大產能擴張規劃，預計資本支出維持與 2023 年 1.5-2 億元同樣水準。
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