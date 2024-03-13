茂順去年營收獲利同創新高 擬配息7元也改寫新紀錄

全台最大密封元件廠茂順 ( 9942-TW ) 在 2023 年第四季遭遇歐美客戶清庫存影響，單季營收 11.29 億元，但單季獲利表現仍優於去年同期，單季每股純益 2.36 元，全年營收及獲利同創新高，稅後純益 9.8 億元，賺進超過一個股本，每股純益 11.77 元，擬配息 7 元，盈餘配發率 59.47%。

茂順目前的接單能見度已到 4 月底，同時，挹注茂順 2024 年迎向再成長的重要因素在於，茂順在重型卡車等新單挹注下，昆山廠接單仍維持良好水準，目前並以昆山廠的接單回溫狀況最佳。