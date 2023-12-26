勤誠高密度伺服器機殼獨特三開設計 獲設計雙金獎

機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (26) 日指出，Tri-load Series 高密度儲存伺服器機殼獲得 2023 美國 MUSE 與 TITAN 設計獎。勤誠表示，Tri-load Series 獨特三開設計，更容易維護及更換硬碟，可以有效提升散熱及產品穩定性。

勤誠表示，Tri-load Series 為具有專利技術的 4U Tri-load 三側載產品，透過三開設計讓使用者可以更方便更換或安裝前載與雙側載硬碟，使得維修人員容易維修，安全性也提升，同時更大幅度提高伺服器散熱性。

勤誠進一步說明，Tri-load 的前側及雙側三開硬碟配置，可以將主機板移往伺服器結構的後段，加上風流導引散熱機制，創造最佳的散熱效果，並提升伺服器乘載穩定度，有助於延長產品壽命。另外，研發可以承重 25 公斤整機的滑軌，即便 Tri-load Series 安裝最多 48 顆硬碟的情形下，也能輕鬆、安全拉出機身更換硬碟。

勤誠指出，Tri-load 可直接在 4U 高度機箱空間中安裝 36 顆硬碟，企業不必再額外添購多台儲存設備。未來將規劃推出配置 48 顆硬碟的產品，可支援 SAS、SATA、NVMe Gen4 等介面，以滿足資料中心對大容量儲存設備的需求。