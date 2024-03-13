日本Space One首次發射火箭失敗 升空約5秒後爆炸

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 13:40

日本航太新創公司 Space One 周三 (13 日) 發射火箭失敗，在半空中發生爆炸，未能成為日本第一家將衛星送入軌道的私人公司。

當地時間上午 11 點剛過，長 18 公尺、重 23 噸的 Kairos 火箭攜帶一顆政府的小型衛星，試圖從和歌山縣串本市的一個新太空設施起飛。但火箭在升空後約 5 秒鐘在半空中爆炸，其殘骸落到附近的山區並落入大海。

爆炸發生幾個小時後，和歌山縣知事岸本周平表示，火勢最終被撲滅，沒有人受傷。

Space One 成立於 2018 年，致力於透過降低成本和提供高頻火箭發射，來實現太空交付服務的商業化。 它的目標是到 2030 年代，每年向太空發射 30 枚火箭。這家公司由佳能電子公司、IHI 航空航太公司、建設以及國家支持的日本開發銀行共同成立。

岸本表示，儘管失敗了，但這次發射嘗試是「向前邁出的一大步」，因為火箭已經按照程式，自主執行了中止飛行的系統。

岸本說：「火箭在檢測到故障後執行了中止命令。」他指出，公司將從飛行中獲得有價值的數據，儘管飛行只持續了五秒鐘。 「這和無法控制的爆炸不同，所以我稍微放心了一些。」