市場傳言日銀轉向在即，日圓狂漲、日股重挫！日股ETF該如何操作？

鉅亨研報 2024-03-13 10:13

近日日本市場風聲鶴唳，據日本時事通訊社 (Jiji)3 月 9 日報導，日本銀行(BOJ) 可能於 3 月 19 日的政策會議上決定取消 YCC，並結束負利率政策。許多日本央行決策者正密切關注 3 月 13 日大型企業與工會的年度薪資談判結果，以及 3 月 15 日日本勞工聯合會 (Rengo) 將公佈的首份調查結果，以決定何時開啟貨幣政策正常化。

該報導一出，日圓快速升值至 146 價位，上週才站上 4 萬點關卡的日經應聲下挫，日債 10 年券殖利率也上升至 0.772% 的今年高點，今年以來漲勢凌厲的日股出現明顯調整，日股漲勢是否已到盡頭? 成為投資人關注的焦點。

市場之所以擔心日銀 3 月就會付諸行動主要有以下三大原因:

(1) 根據熟悉日銀決策者表示，越來越多的日銀政策制定者對 3 月結束負利率的想法持積極態度；

(2) 今年春鬥的初步結果即將揭曉，由於勞動市場偏緊、且企業獲利超預期，市場預估 2024 年春鬥工資漲幅或將高於 2023 年的 3.6% 達到 4.3%，創 1994 年來最高漲幅；

(3) 實質收入年增率已回升至 - 0.6%，即將恢復正成長，有望形成日銀所期待的「經濟正循環」。

不過，我們認為市場的看法可能過於樂觀，日銀在 4 月調整的機率依舊高於 3 月，因為日本的景氣表現並不穩固。日本去年上半年經濟表現頗佳，1Q 與 2Q 的季增年率分別是 4.0% 與 4.2%，然 3Q 大幅減緩，GDP 負成長 3.2%，第四季僅回升至 0.4%，其中民間消費分別是 - 0.7%、-0.6% 的負成長，表現仍相當疲弱。日銀總裁一再提到的經濟正循環必須建立在薪資成長大於通膨、可以刺激消費意願的前提下，如今春鬥雖然展望正面，然往往需要多輪的勞資談判，最後要到 7 月才會定案，因此薪資的調整不會立即執行，日銀應該會等到更多資訊證明薪資成長達到理想水準，並且會先跟市場溝通才會轉向。

此外，日銀和 Fed 一樣，會每隔 3 個月公布景氣及通膨預估，日銀的公布時點和 Fed 不同，是在 1、4、7、10 月，因此我們認為日銀在獲得更多資訊得以發布最新的預測，並確定能達到日銀可以轉向的條件時，才會真正付諸行動，因此 4 月解除負利率的機率應比 3 月高。

因此，這次市場的揣測很可能和上次一樣落空，日圓出現回貶走勢。不過，值得注意的是，如果 3 月不動，4 月應該就會有動作，因此日圓匯價應該不至於像上次出現大幅回貶走勢。

這是很多人的固有印象，因為日本有許多跨國企業，且是出口導向國家，日圓貶值通常會讓出口商享有匯兌收益，有利股價表現。然而從歷史經驗來看，兩者並無必然的相關性，如果以 2008 年 1 月開始到現在的資料來看，日圓和日經指數的相關係數僅 0.148，日圓和 TOPIX 的相關係數也僅有 0.137，顯見兩者間並不存在日圓漲，日股就會跌的必然趨勢。

三、日股未來走勢研判

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