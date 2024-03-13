美工會籲請政府調查中國造船業補貼 拜登承諾依法審視

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-13 12:00

美國鋼鐵工人聯合會在內等五個工會聯盟向政府提交請願書，要求對中國造船廠的補貼展開調查，美國總統拜登 也承諾仔細審視該份請願書。

拜登周二 (12 日) 在社群平台 X 上發文表示，美國貿易代表戴琪將「依法仔細審視這份請願書」。他說：「我們永遠反對中國的不公平作法，只要我還是總統，我就會為美國工人和就業而戰。」

拜登的貼文是針對五個工會聯盟的請願書所做出的回應，該份請願書呼籲政府採取行動，解決中國主導商業造船業的「非市場政策」。這些工會包含美國鋼鐵工人聯合會、產業工會聯合會海事貿易部、國際機械師和航空航太工人協會、國際電工工會，以及國際鍋爐製造、鐵船製造、鐵匠、鍛造與助手兄弟會。

去年初歷經艱難開局後，美中關係自下半年起有所改善，拜登和中國國家主席習近平也在 11 月舉行睽違一年多的雙邊峰會，引發全球高度關注。台灣、南海以及貿易和出口管制等議題，仍是雙方的主要癥結點。